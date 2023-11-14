В пресс-службе правительства Армении сообщили, что политики провели телефонный разговор, который был инициирован белорусским диктатором. Лукашенко и Пашинян обсуждали вопросы по организации сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Минске, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что глава правительства Армении заявил самопровозглашенному президенту Республики Беларусь, что он не сможет принять участие в мероприятии. Премьер-министр выразил надежду на то, что представители ОДКБ отнесутся к его решению с пониманием.

Отметим, что после недавних событий в Нагорном Карабахе Ереван обвинил российских «миротворцев» в пассивности, а Москву – в подыгрывании действиям Азербайджана. В тоже время в МИД страны-агрессора пожаловались на антироссийские тенденции в Армении. Позже Пашинян назвал ключевым партнером его государства Евросоюз.

Как сообщалось, в октябре спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор воздержится от визитов в Армению.