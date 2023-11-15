Как информирует «НБН», об этом пишет американское издание CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В частности, неназванный чиновник отметил, что если данный законопроект будет принят Сенатом, тогда американский лидер поставит свою подпись под резолюцией, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов.

Помимо весьма острой борьбы за государственное финансирование, чиновник также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от «экстремальных, партийных законопроектов об ассигнованиях» и работать с демократами над проектами законов об ассигнованиях на весь год.

Помимо того, чиновник также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украинского государства, а также безопасности границ.

Напомним, уже совсем скоро состоится встреча между лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Джо Байденом соответственно.