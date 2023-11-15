Разведка Великобритании, комментируя анонсированные Кремлем итоговую пресс-конференцию и «прямую линию», отмечает, что эти мероприятия станут частью предвыборной кампании лидера россиян, несмотря на то, что пока он не объявил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу в соцсети Х Министерства обороны Соединенного Королевства.

Планировщики Кремля будут рассматривать эти события, как важный этап в президентской кампании военного преступника, которая будет направлена на обеспечение пятого срока.

Британская разведка также обратила внимание на то, что 10 ноября президент-агрессор во второй раз за последние четыре недели приезжал в Ростов-на-Дону в штаб ЮВО ВС РФ. По всей видимости, Путин пытается представить себя патриотическим кандидатом накануне президентской гонке в 2024 году.

Ранее в ISW сообщили, что в президентской кампании диктатор намерен обойти вниманием войну против Украины, раскрыв тему, на которой он сделает акцент.