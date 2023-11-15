Как информирует «НБН» со ссылкой на трансляцию встречи президентов государств, лидер КНР во время встречи с Байденом заявил, что на нашей планете Зелмя весьма достаточно места для того, чтобы обе страны имели успех.

Так, лидер Поднебесной подчеркнул, что отношения между КНР и США в последние пятьдесят лет были весьма напряжены, а государства сталкивались с проблемами того, или иного рода.

Дословно из заявления президента Китая:

Но мы продолжали продвигаться среди поворотов. Для двух больших стран, как Китай и США, отвлечься друг от друга – не выход.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сегодня в США проходили переговоры между президентом КНР и Соединенных Штатов Америки.