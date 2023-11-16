После встречи с Си Цзиньпином в четверг, 16 ноября, Байден, отвечая на вопрос журналиста CNN, снова назвал главу Китайской Народной Республики диктатором, информирует «НБН».

Корреспондент спросил у американского президента, будет ли он продолжать говорить о китайском лидере, как о диктаторе. Байден заявил, что «так оно и есть». По словам главы Белого дома, называя Си Цзиньпина диктатором, он подразумевает, что тот руководит коммунистическим государством.

Американский лидер подчеркнул, что правительство КНР совершенно отличается от системы власти в его стране.

Напомним, что ранее президент США назвал лидера Китая диктатором в июне. Тогда Байден обсуждал февральский инцидент с ликвидацией воздушного шара КНР американскими истребителями над территорией его страны. В китайском МИД в ответ на заявление из Вашингтона выразили протест и обвинили Белый дом в «политической провокации».

Отметим, что в ходе итоговой пресс-конференции американский президент сообщил о трех договоренностях с Пекином.