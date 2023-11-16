Во время итоговой пресс-конференции глава Белого дома назвал переговоры с правителем Поднебесной одними из наиболее продуктивных и конструктивных. На встрече обсуждались как глобальные вызовы, так и вопросы, которые отвечают интересам двух государств.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Байден сообщил, что в первую очередь Вашингтон и Пекин договорились восстановить сотрудничество в борьбе с торговлей наркотиками, в частности об уменьшении потока таблеток и готовых веществ из КНР на Запад.

Помимо этого, две страны намерены восстановить контакты между своими военными, проводить встречи на уровне экспертов для обсуждения рисков для безопасности, которые связаны с ИИ.

Также глава Америки и китайский лидер говорили об эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и о полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину, в частности об отказе Кремля завершить войну.

Напомним, аналитик объяснил, почему встреча американского и китайского лидеров в Сан-Франциско – плохая новость для российского президента-агрессора.