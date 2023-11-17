В комментарии американскому изданию Politico латвийский президент, говоря о провале графика поставок миллиона снарядов в Украину Европейским Союзом, предложил закупать боеприпасы для ВСУ за границей, информирует «НБН».

Ринкевичс считает, что, если страны ЕС не успевают предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года членам Евросоюза нужно приобрести боеприпасы в других государствах. Он напомнил, что организация давно заявляла о нехватке техники и снарядов.

Политик подчеркнул, что украинцы должны продолжать борьбу с российскими захватчиками, поэтому Киев должен получать от партнеров то, что необходимо защитникам.

Глава Латвии добавил, что, поскольку война против РФ будет продолжаться, странам-членам Европейского Союза нужно проанализировать работу оборонной промышленности Европы и решить проблему с поставками снарядов в Украину.

Напомним, Жозеп Боррель объяснил, как Евросоюз может обеспечить передачу обещанного миллиона боеприпасов Киеву.