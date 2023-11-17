В пятницу утром, 17 ноября, жители Смоленска рассказали, что в городе было три взрыва, от которых у некоторых «затрясло дома». Кроме того, очевидцы заявили о вспышке над авиационным заводом, предположив, что объект бомбят, так как туда ехали пожарные машины, информирует «НБН» со ссылкой на российские паблики.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале заявил, что противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба страны-агрессора в районе города и близлежащих территорий якобы уничтожила украинские БПЛА самолетного типа. Путинский чиновник написал, что атака обошлась без пострадавших.

В Министерстве обороны государства-террориста сообщают, что ПВО ВС РФ сбила над Смоленском три беспилотника. Однако россияне считают, что дроны все же смогли нанести удар по авиазаводу, учитывая яркую вспышку над предприятием и пожарные автомобили, которые неслись в район «хлопка».

Ранее ночью 16 ноября под Волгоградом произошел пожар на складе боеприпасов на территории воинской части Министерства обороны РФ. Спикер ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал инцидент.