Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Sueddeutsche Zeitung. первый шаг к вероятному мирному урегулировании ситуации в Украине.

Дословно из заявления Шольца:

Ему необходимо вывести из Украины войска. Но сейчас никаких признаков того, что это произойдет, нет.

Именно так Шольц ответил на вопрос одного из журналистов о том, возможны ли мирные переговоры между Украиной и РФ.

Путин ни в коем случае не должен добиться в Украине успехов в своей цели, то есть использования силы для аннексии части соседней страны, — подчеркнул он.

Как известно, последний разговор между Шольцом и Путиным состоялся второго декабря минувшего года по телефону. Тогда канцлер ФРГ не один раз заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам но также в это же время нужно, чтобы со стороны Путина были заметные подвижки.

Напомним, ранее Шольц уже озвучивал условия для переговоров с Путиным.

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