В понедельник, 20 ноября, спикер Путина отреагировал на решение руководства Финляндии закрыть пункты пропуска на границе с государством-террористом, сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь кремлевского диктатора заявил, что Москва не принимает обвинения относительно доставки мигрантов российскими пограничниками на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. Он заявил, что погранслужбы страны-агрессора якобы соблюдает все служебные инструкции, а переходами пользуются те, кто имеют на это законное право.

Песков обвинил власти Финляндии в том, что они решили закрыть границу с РФ «по надуманным причинам», отметив, что «русофобская позиция» Хельсинки «вызывает глубокое сожаление». Спикер Путина добавил, что Кремль не может повлиять на позицию руководства соседней страны.

Ранее представитель АП РФ прокомментировал отказ Никола Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ.