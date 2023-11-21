Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В свою очередь жители региона в местных пабликах отмечали, что в Шаблыкинском районе было слышно несколько взрывов.

Согласно словам Клычкова, беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Шаблыкинского района Орловской области. В сообщении главы Орловской области говорится:

Был обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Оперативные данные говорят о том, что пострадавших и повреждений в результате ЧП нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия. Ситуация под контролем.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Брянской области.