Во время онлайн-выступления на саммите «Большой двадцатки» лидер россиян цинично отметил, что война – это всегда трагедия конкретных людей, призвав страны G20 думать о том, как это прекратить, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Глава Кремля добавил, что РФ якобы никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной, пожаловавшись, что Киев публично заявил о выходе из переговорного процесса.

В своей речи Путин упомянул и эскалацию на Ближнем Востоке. Президент государства-террориста сравнил агрессию российских войск в Украине с ударами армии Израиля по террористам в Газе. Диктатор отметил, что «госпереворот» на Майдане, гибель мирных украинцев также потрясают, как и «истребление населения в Палестине».

Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян «оправдала» полномасштабную войну РФ против Украины. Псевдожурналистка рассказала, как Путин «спас» экономику страны-агрессора, начав так называемую «спецоперацию».