О том, что почти 50 процентов населения Соединенных Штатов полагает — Вашингтон тратит слишком много средств, поддерживая Киев в войне с российской армией вторжения, пишет «НБН», ссылаясь на данные опроса «Центра исследований публичной политики AP-NORC», опубликованные «Голосом Америки».

В частности, ноябре 45 процентов респондентов заявили — правительство США выделяет слишком много финансов Украине (вместо октябрьских 54 процентов), что, судя по всему, произошло за счет «сдвигов» со стороны республиканцев. Также, среди этих граждан США, 59 процентов указали — на поддержку Украины уходят грандиозные суммы (в октябре так считали 69 процентов приверженцев республиканской партии).

Впрочем, 38 процентов взрослых американцев подчеркнули — теперешний уровень расходов на Украину является «примерно правильным» (больше, чем месяц назад — тогда был 31 процент). Стоит отметить, что подобного мнения придерживаются лишь 29 процентов республиканцев, хотя в октябре их часть равнялась еще меньшим цифрам — 20 процентам.

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