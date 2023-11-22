Во вторник, 21 ноября, в Администрации Байдена заявили, что Иран может отправить в Российскую Федерацию баллистическое оружия для его использования армией Путина на войне в Украине. Пресс-секретарь кремлевского диктатора отказался комментировать соответствующую информацию.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам представителя АП РФ, такое заявление Белого дома «не следует комментировать». При этом спикер лидера россиян отметил, что у страны-агрессора и Ирана «развиваются отношения», в частности Москва и Тегеран сотрудничают в военно-технической сфере.

Ранее представитель Кремля прокомментировал решение властей Финляндии закрыть границу с государством-террористом, обвинив Хельсинки в русофобии.