Во время брифинга 21 ноября представитель Минобороны США опровергла сообщения в СМИ о том, что отправка снарядов для украинской армии снизилась на 30% после эскалации боевых действий на Ближнем Востоке, информирует «НБН».

Заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства заявила, что Вашингтон передавал Киеву то, что необходимо ВСУ во время контрнаступления и продолжит оказывать помощь украинцам и в период холодов.

Чиновница напомнила, что Америка способна одновременно оказывать помощь и Киеву, и Иерусалиму. Сингх добавила, что Конгресс США должен принять новый пакет военной помощи для Украины, поскольку это единственный способ продлить поддержку страны.

Напомним, Белый дом призывает Конгресс одобрить запрос главы государства на выделение финансирования для Киева. Представитель Администрации американского президента указал на риски затягивания помощи украинцам.