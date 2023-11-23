Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 23 ноября около 01:00 по местному времени произошел «хлопок» на электроподстанции в городе Лыткарино Московской области, опубликовав кадры инцидента, информирует «НБН».

Результатом «бавовны» стал блэкаут, по разным данным, в около десяти населенных пунктах региона. До этого жители Лыткарино заметили яркие вспышки со стороны электроподстанции, после их дома и квартиры были обесточены. В то же время на месте «хлопка» вспыхнул небольшой пожар.

Российские СМИ сообщают, что электричество в Подмосковье начало возвращаться через полтора часа после взрыва. Вскоре пропагандисты уточнили информацию, заявив, что «бавовна» посетила электроподстанцию в селе Молоково Московской области. Псевдожурналисты утверждают, что причиной инцидента стало короткое замыкание.

На днях утро со взрывов началось в российском Смоленске. Местные жители пожаловались на «хлопки», от которых тряслись их дома.