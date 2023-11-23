В четверг, 23 ноября, в Минске стартовал саммит ОДКБ. Белорусский диктатор возмутился отказом Армении участвовать в мероприятии организации, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство РБ «Белта».

Во время заседания сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ соратник Путина сообщил, что обсуждалась «некоторая неудовлетворенность» одного государства-члена организации, намекая на отказ Пашиняна приехать на мероприятие.

Нелегитимный президент РБ подчеркнул, что «проблемные вопросы всегда были и будут», посоветовав садиться на стол переговоров и решать их вместо того, чтобы устраивать «демарши без причин».

Отметим, что Лукашенко во время телефонного разговора с Пашиняном пригласил главу правительства Армении в Минск на саммит ОДКБ, на что получил отказ. Позже спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение представителя Еревана и рассказал об «актуальности» организации.