О том, что соответствующие структуры Государства Израиль получили перечень из нескольких десятков палестинцев, осужденных за террористические акты, которых необходимо сегодня освободить в рамках соблюдения соглашения с ХАМАСом, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Times of Israel.

Как стало известно, пенитенциарной службой Израиля начато оформление 39 несовершеннолетних заключенных (24 женщины и 15 подростков), которых ближе к 12 часам дня должны переместить в тюрьму Офер, расположенную на Западном берегу реки Иордан, перед освобождением на этой же части побережья или на территории Восточного Иерусалима. После того, как ХАМАС получит указанных заключенных, будут выпущены для идентификации 13 израильских заложников, которых либо направят в Иерусалим, либо, если они с Западного берега, — перевезут в муниципальный совет Бетунии, где они встретятся со своими семьями.

Ранее мы писали о том, какие меры предпринимал Израиль для поддержки палестинцев в Секторе Газа.