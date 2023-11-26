Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистские информационное агентство ТАСС, речь идет о московских «Домодедово» и «Внуково», которые приостановили свою работу.

В свою очередь информация портала Flightradar говорит о том, что самолеты в вышеуказанных аэропортах столицы Российской Федерации находятся в зоне ожидания.

Ранним утром в воскресенье, в 05 часов 20 минут по Москве пропагандистские СМИ проинформировали, что полеты были возобновлены, однако из информации того же Flightradar было видно, что авиационные судна продолжали кружить вокруг столицы России.

И только в 6 часов утра московские аэропорты в действительности возобновили свою работу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в аэропортах Москвы объявлен режим «Ковер».