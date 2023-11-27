На форуме «Примаковские чтения 2023» в Москве руководитель внешнеполитического ведомства России опроверг заявление американского генерала об агрессивных планах Кремля на европейский контент.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

Глава оборонного ведомства США предупредил, что Москва намерена расширить военную экспансию на Польшу и государства Балтии, если Украина не будет получать достаточно помощи для борьбы с оккупантами от Запада.

По словам российского дипломата, у страны-агрессора якобы «нет, не было и быть не может» никаких завоевательских планов и агрессивных замыслов. Традиционно Лавров заговорил о целях так называемой «спецоперации», повторяя всем известные нарративы Кремля.

Отметим, что ранее Остин говорил о необходимости сохранения каналов связи с Россией, объясняя свою позицию.