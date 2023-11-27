Агентство Bloomberg сообщает, что венгерский премьер угрожает сорвать декабрьский саммит глав европейских государств, на котором будут обсуждаться вопросы помощи Украине и начало переговоров о ее членства в организации, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что на прошлой неделе на встрече дипломатов Будапешт заявил о намерении провести «стратегическое обсуждение» финансовой поддержки Киева странами-членами Евросоюза, влияния на них антироссийских санкций, прежде, чем говорить о предоставлении средств украинцам или обязательствах в области безопасности.

В материале агентства отмечается, что Будапешт блокирует переговорный процесс об интеграции Украинского государства в Евросоюз и среднесрочный обзор бюджета организации. По всей видимости, главу правительства Венгрии больше не волнуют угрозы приостановить финансирование из Брюсселя.

Отметим, что Орбан накануне снова оскандалился заявлением о войне в Украине. Политик убежден, что страна не сможет найти решение на фронте, так как якобы РФ победит.