В интервью «Суспільне» президент Латвии прокомментировал материал издания Bild, в котором сообщается, что Вашингтон и Берлин хотят «усадить» Киев за стол переговоров с РФ путем сокращения военной помощи, информирует «НБН».

Ринкевичс заявил, что ни одна страна не имеет права подталкивать Украину к переговорам с россиянами и Киев должен самостоятельно определять свою стратегию. Политик подчеркнул, что РФ не готова к диалогу.

Глава государства объяснил, что призыв Кремля начать поиск политического решения – маневр для того, чтобы тянуть время. Президент убежден, что Россия стремится к войне и хочет выиграть время, поэтому допускать возможность политического процесса – не реалистичный способ реагирования на реальность.

Ринкевичс напомнил, что сейчас Москва мобилизует ресурсы и экономику, к чему союзники Киева не должны относиться легкомысленно. При этом он констатировать, что государства Альянса не смогли обеспечить украинцев всем необходимым, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте в этом году.

Ранее в ISW прокомментировали фальшивые сигналы кремлевского диктатора Западу о готовности РФ к «мирным» переговорам с Украиной.