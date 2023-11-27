В эфире своего пропагандистского шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» псевдожурналист опроверг проведение любых переговоров между Украиной и страной-агрессором, информирует «НБН» со ссылкой на ЦПД.

По словам рупора Кремля, Москва не собирается садиться за стол переговоров с украинской стороной, так как главная цель войны – полный захват соседней страны.

Соловьев подчеркнул, что главное условие – победа РФ. Пропагандист пожаловался, что его тошнит от причитаний о сохранении государственности, заявив, что у россиян нет такой задачи.

Напомним, латвийский президент прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США и Германия хотят подтолкнуть Киев к переговорам с Россией за счет уменьшения военной помощи. Ринкевичс объяснил, почему государства не имеют права принуждать Украину к диалогу с врагом.