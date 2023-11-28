В интервью немецкому изданию Tagesspiegel Кречмер заявил, что ни РФ, ни Украина не могут выиграть войну, поэтому боевые действия нужно «заморозить», информирует «НБН».

По словам политика, Бербок убеждена, что сейчас не время для дипломатии. Он заявил, что глава МИД ФРГ «всегда хочет только поставлять оружие» Украине, что он считает недостаточным. Премьер-министр Саксонии призвал признать, что конфликт в Украине в этом поколении якобы не сможет решиться окончательно.

Глава правительства добавил, что он не выступает за то, чтобы Киев отказался от своих территорий, а призывает подождать «стратегического окна в будущем».

Также Кречмер похвалил немецкого канцлера Олафа Шольца, который затягивает передачу крылатых ракет Taurus Украине.

Ранее очередным высказыванием о войне оскандалился глава венгерского правительства Виктор Орбан. Политик заявил, что россияне победят на поле боя, а Запад допустил ошибку, приняв решение о предоставлении помощи Украине.