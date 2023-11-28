В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Павел раскритиковал западные государства за несоблюдение данных Киеву обещаний и недостаточные поставки военной техники в Украину, информирует «НБН».

По словам президента Чехии, по этой причине украинские военнослужащие не могут продолжить операцию высокой интенсивности. Политик напомнил, что Европейский Союз не передал Киеву обещанный миллион артиллерийских снарядов, кроме того, тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 начались не так быстро, как должны были бы.

Павел добавил, что после появления в Украине крылатых ракет Storm Shadows/ SCALP Киев ожидал, что Германия передаст свои ракеты Taurus. Однако Берлин до сих пор не определился, отправит ли он это оружие для ВСУ.

Глава Чехии объяснил, что дисбаланс в поставках оружия и техники мешает эффективному военному планированию. Кроме того, ослабление военной поддержки Украины приведет к тому, что 2024 год может быть более благоприятным для государства-террориста.

Ранее президент Латвии высказался о переговорах между Киевом и Москвой, объяснив, чего добивается Кремль заявлениями о «готовности» к диалогу с Украиной.