Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Будапешт никогда не будет предоставлять Украине военную помощь. Дипломат считает, что чем дольше Киев будет получать оружие, тем больше будет длиться война.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNBC.

Также Сийярто прокомментировал переговоры Орбана с Путиным в октябре. По словам главы МИД, венгерский премьер-министр встретился с кремлевским диктатором, чтобы «увидеть, есть ли возможности для мира» в российско-украинской войне.

Журналисты напомнили, что Венгрия, несмотря на членство в Европейском Союзе, выступает против антироссийских санкций ЕС, в частности ограничений на импорт газа и нефти из РФ. Будапешт объясняет это тем, что ему нужно поддерживать поставки энергоносителей в страну и бороться с инфляцией.

Ранее СМИ сообщили, что Орбан хочет сорвать декабрьский саммит Евросоюза, на котором должны обсудить помощь для Украины и ее членство в организации.