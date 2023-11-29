В интервью российскому пропагандистскому изданию «Известия» замглавы внешнеполитического ведомства страны-агрессора, отвечая на вопрос, можно ли в будущем ожидать вооруженного конфликта между РФ и НАТО, заявил, что якобы все зависит от Альянса и выбор полностью на его стороне, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, Россия готова всеми средствами «защищать свои национальные интересы», на которые «бесконечно посягают». Рябков считает, что РФ «продолжают испытывать на прочность».

Замглавы МИД убежден, что в обозримой перспективе отношения Москвы и Организации Североатлантического договора не восстановятся. Он отметил, что Кремль не будет идти на контакт с Западом, так как россияне готовы договариваться исключительно на «взаимоуважительной основе».

Напомним, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ, чтобы тот принял участие в саммите ОБСЕ. Присутствие Лаврова на встрече возмутило представителей трех стран, которые заявили, что будут бойкотировать мероприятие.