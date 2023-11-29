Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на заявления главы Кремля на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября, которыми он попытался оправдать войну против Украины, информирует «НБН».

В ходе выступления диктатор рассказал о «русской нации», куда он включает также украинцев и белорусов. Помимо этого, Путин заявил, что в «русский мир» входят не только жители соседних государств, но и неславянские народы, которые населяют территорию РФ, а также народы и нации, которые живут на территориях Российской империи и Советского Союза.

Глава Кремля убежден, что РФ должна объединить «русскую нацию», которая состоит из украинцев, белорусов и россиян, «насильственно разделенных» из-за политических просчетов во время развала СССР.

Эксперты объяснили претензии Москвы на Восточную Европу, Среднюю Азию и Кавказ тем, что российский лидер считает «русским миром» территории, на которых существовали Киевская Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, а также территорию страны-агрессора.

Ранее американские аналитики объяснили фальшивые сигналы кремлевского диктатора Западу о «готовности» РФ сесть за стол переговоров с украинской стороной.