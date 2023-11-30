В пятницу, 30 ноября, на встрече с российскими и американскими послами Фицо отметил, что его страна входит в Евросоюз и Североатлантический Альянс, что оказывает влияние на ее приоритеты во внешней политике.

При этом Братислава считает, что продвижение ЕС единственно правильной точки зрения не может ограничивать ее в выборе своей позиции, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу политика.

Глава правительства отметил, что его задача – заниматься реализацией национальных интересов его страны, в частности мирных инициатив, а не войны в Украине.

Премьер-министр убежден, что стратегия Запада для решения этого вопроса «явно не срабатывает». Также Фицо добавил, что Братислава должна подготовиться к послевоенному периоду и нормализации отношений с государством-террористом.

Ранее политик назвал Украину «самой коррумпированной страной в мире».