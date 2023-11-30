Выступая на саммите ОБСЕ, российский дипломат набросился с обвинениями на государства-члены НАТО и ЕС, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, Североатлантический Альянс и Европейский Союз якобы своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ, и организация «находится на грани пропасти».

Глава МИД РФ пожаловался на западные санкции против его страны. Министр отметил, что введение ограничительных мер Европой и Америкой в отношении РФ поставило крест на сотрудничестве Востока и Запада.

Отметим, что некоторые чиновники решили покинуть зал заседания и не слушать абсурдные заявления Лаврова. В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации попросил «оставить его в покое».

Ранее главы МИД трех европейских государств отказались ехать на саммит ОБСЕ из-за участия путинского министра.