В комментарии журналистам австрийский дипломат похвалил решение о допуске соратника Путина на встречу ОБСЕ в Скопье, информирует «НБН» со ссылкой на Puls 24.

Австрийский министр сообщил, что в прошлом году он был единственным западным руководителем МИД, который подверг критике отказ Польши пригласить главу внешнеполитического ведомства государства-террориста на саммит организации.

Свою позицию Шалленберг объяснил тем, что Западу опасно находиться в эхо-камере и он не должен бояться садиться за стол переговоров с представителями государства-террориста. Он добавил, что он выступает за дипломатию, которая, по его мнению, осуществляется на встречах ОБСЕ.

Напомним, о допуске Лаврова на саммит организации в Скопье высказались в МИД Франции. В ведомстве рассказали, будет ли влиять участие путинского дипломата в мероприятии ОБСЕ на международную изоляцию страны-агрессора.