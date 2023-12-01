Во время пресс-конференции в Скопье российский дипломат сообщил, что ему безразлична судьба ОБСЕ и он не намерен бороться за ее сохранение. Корреспондент немецкого издания Deutsche Welle решила уточнить, означает ли заявление Лаврова выход РФ из организации, на что получила хамский ответ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Путинский министр отметил, что не знает, где журналистка получала образование, обвинив ее в искажении его слов. Корреспондент опровергла это, объяснив, главе МИД России, что она просто поинтересовалась о планах Москвы.

На это глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора заявил, что в ФРГ якобы «принято все разжевывать журналистам», а в России им «оставляют место для интерпретаций».

Также Лавров добавил, что после последнего саммита ОБСЕ в Скопье шансы на сохранение организации якобы стали еще ниже.

Напомним, во время выступления на встрече ОБСЕ министр иностранных дел РФ попросил «оставить его в покое». В то же время главы МИД некоторых стран покинули зал, чтобы не слушать абсурдную речь представителя Кремля.