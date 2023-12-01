О том, что с момента разрыва договора ВВС Израиля нанесли не менее 200 авиаударов по целям, расположенным в Секторе Газа, в том время, как исламисты-экстремисты ХАМАСа запустили около 50 ракет по южным израильским городам из палестинского анклава, пишет «НБН», ссылаясь на материал AgenziaNova.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила — множественные атаки совершены в южной части Газы, в частности, на районы Хан-Юниси и Рафаха. Кроме того, наземными подразделениями ЦАХАЛа разрушены сооружения с установленными минами-ловушками, проложенными тоннелями, являющиеся точками запуска ракет (фактически принадлежащими террористам ХАМАСа).

Также, группировка ХАМАС со своей стороны утверждала — Израиль первым возобновив атаки на Сектор Газа сегодня утром, и потому исламисты вынуждены были отказаться от освобождения следующей партии заложников.

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