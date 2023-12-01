В эфире венгерской радиостанции Kossuth Radio глава правительства заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз «не совпадает с национальными интересами» его страны, информирует «НБН».

Орбан заявил, что среди государств-членов организации якобы нет единого мнения относительно членства Украины в Евросоюзе, поэтому этот вопрос не должен стоять на повестке дня.

В очередной раз премьер-министр заявил, что боевые действия в Украине являются препятствием для ее вступления в ЕС. Политик отметил, что в стране «другая правовая система», якобы непонятно, насколько велика ее территория и количество населения, которое «постоянно бежит».

Глава правительства Венгрии предложил Евросоюзу заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнерстве на 5-10 лет и вернуться к вопросу о переговорах для интеграции Украины в организацию, когда ЕС увидеть, что может с ней сотрудничать.

Помимо этого, премьер-министр пожаловался, что Европейский Союз «швыряет деньги в Украину» в то время, как экономики государств-членов блока находятся в плохом состоянии. Политик призвал начать тратить финансы «не на войну, а на прекращение огня и мир».

Ранее в МИД Венгрии объяснили отказ предоставлять оружие Украине и октябрьскую встречу Орбана с президентом-агрессором Владимиром Путиным.