В пятницу, 1 декабря, во время конференции ООН по изменению климата в Дубае главы Польши, Литвы и Латвии отказались делать общее фото вместе с нелегитимным президентом Беларуси, информирует «НБН» со ссылкой на LRT.

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что появиться в одном кадре вместе с соратником Путина, который является соучастником агрессии РФ против Украины, было бы лицемерно. Он отметил, что Лукашенко вместе с Кремлем несет ответственность за войну и разрушает будущее мира.

По словам политика, общий снимок участников встречи ООН – семейное фото, а белорусский диктатор не относится к той семье, к которой он и его коллеги из Польши Анджей Дуда и Латвии Эдгарс Ринкевичс хотят принадлежать.

Напомним, что другого соратника кремлевского диктатора Сергея Лаврова бойкотировали на саммите ОБСЕ в Скопье. Во время выступления путинского министра ряд глав МИД стран-участниц вышли из зала.