Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в четверг, 30 ноября, назвал три ключевых приоритета поддержки Украины Вашингтоном этой зимой, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Представитель Белого дома отметил, что американское руководство работает над усилением противовоздушной обороны, устойчивости энергетической системы Украины, а также над обеспечением защиты критической инфраструктуры страны.

Чиновник напомнил, что в прошлом году Российская Федерация пыталась погрузить украинцев в холод и тьму, однако так и не достигла своей цели. Этой зимой Кремль продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру соседнего государства.

Вашингтон и союзники работают над усилением украинской ПВО, чтобы силы обороны могли уничтожать БПЛА и ракеты, которыми россияне будут атаковать объекты критической инфраструктуры.

Помимо этого, Америка передает Киеву резервное оборудование и материалы для повышения устойчивости энергосети и предотвращения потери света и тепла.

Ранее в Берлине призвали союзников Киева создать «оборонительный щит» над Украиной для защиты страны от атак ВС РФ этой зимой.