О том, что в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили информацию, касающуюся преждевременной смерти 5-х израильских заложников, которых террористическая группировка ХАМАС удерживала на территории Сектора Газа, пишет «НБН», ссылаясь на материал Deutsche Welle.

Как стало известно, получить информацию относительно гибели этих заложников стало возможно только после того, как комиссия экспертов Министерства здравоохранения при содействии «Института судебно-медицинской экспертизы», а также главного раввина Израиля и Министерства по делам религии, установила причину их смертей, основываясь на собранных разведданных.

Следует отметить, что членов семей погибших заложников уже уведомили о смерти родных, а тело одного из них, ЦАХАЛ успел вернуть в Израиль.

Ранее мы писали о том, каким количеством ударов обменялись ЦАХАЛ и ХАМАС после нарушения договоренностей об обмене заложниками.