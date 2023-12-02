Как информирует «НБН», об этом более подробно говорится в сообщении правительства Германии, которое приводит издание АрміяInform.

Таким образом, в очередной пакет военной помощи, который был передан Украине, вошли:

250 наборов инструментов со взрывчатым материалом, 3840 артиллерийских снарядов 155-мм калибра, пять датчиков обнаружения БПЛА, двадцать пять лазерных дальномеров, шестьдесят тысяч патронов к HLR 338, четыре тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним, восемь грузовиков, три штатных транспортных средства, два автомобиля пограничной службы, система мобильных антенн, а также пятнадцать дальнобойных снайперских винтовок HLR 338.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что по словам Олафа Шольца, Германия готова к новым переговорам с Россией.