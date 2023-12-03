Как информирует «НБН», информация об этом была обнародована на официальном сайте президента РБ.

В пресс-службе белорусского диктатора рассказали, что в столице Китая завтра, четвертого декабря, состоятся его переговоры с председателем КНР и Си Цзиньпином.

Кроме того, там намекнули, каких тематик будет касаться встреча двух президентов:

В повестке – вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Напомним, ранее мы уже писали о переговорах между Путиным и Си Цзиньпином.