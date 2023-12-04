Нелегитимный президент Республики Беларусь 3 декабря прибыл с рабочим визитом в Пекин. Во время встречи с Си Цзиньпином диктатор заявил, что его страна «была, есть и будет» надежным партнером КНР, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

По словам Лукашенко, Минск якобы 30 лет сотрудничает и «дружит» с Пекином, с тех пор не сворачивая с этого пути на влево, ни вправо. Соратник Путина пришел в восторг из-за того, что «один из лидеров планеты» нашел для него время в своем очень напряженном графике.

Самопровозглашенный президент РБ отметил, что всегда спокойно спит в КНР. Лукашенко считает, что Запад несправедливо критикует Китай, поскольку якобы благодаря политике Пекина полтора миллиарда человек могут нормально жить.

Напомним, что 1 декабря в Дубае состоялся климатический саммит ООН, на котором несколько лидеров государств бойкотировали общее фото. Президенты не захотели появляться в кадре рядом с нелегитимным главой Беларуси.