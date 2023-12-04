Сатановский убежден, что правящие круги РФ могут устроить настоящий бунт против главы государства в день «прямой линии» и большой пресс-конференции Путина с представителями СМИ, которые состоятся 14 декабря.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на TOPNews.RU.

По словам пропагандиста, в этот день кремлевский диктатор заявит о своем решении идти на президентские выборы в следующем году. Поскольку для российского лидера важно, чтобы новостной фон был позитивным для такого сообщения, прозападные чиновники намерены испортить ему планы.

Политолог считает, что «продажные Западу» элиты выберут «проверенные схемы» — обвал национальной валюты, резкое повышение ключевой ставки или резко раскрутят инфляцию, добиваясь того, чтобы граждане не поверили в предвыборную программу главы Кремля.

Сатановский считает, что пока Путин будет оглашать свой политический курс, россияне зафиксируют другую реальность – рост цен на продукты и доллар по 110 рублей. Пропагандист добавил, что либеральные элиты не перестанут пытаться воплотить свои планы в жизнь.

Отметим, что в то же время соцопрос граждан РФ показал максимальный рост одобрения деятельности президента-агрессора.