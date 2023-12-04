Издание Financial Times сообщает, что государство-террорист столкнулось с масштабной демографической проблемой. Война в Украинеодновременно усугубляет ситуацию и является попыткой Путина преодолеть кризис, информирует «НБН».

Журналисты приводят данные ООН о численности населения в РФ: в 1994 году в стране насчитывалось 149 миллионов жителей, а в 2021 году россиян стало 145 миллионов, несмотря на приток мигрантов из Центральной Азии.

«Подкосили» демографическую ситуацию в стране-агрессоре эпидемия коронавируса, вторжение в Украину и выезд граждан за границу после начала войны.

Глава Кремля осознает масштабы катастрофы и пытается принять меры, он убежден, что могущество «империи» связано с численностью ее населения. В частности, через полгода после полномасштабного нападения на Украину диктатор восстанавливает советскую награду «Мать-героиня», которую будут получать россиянки, родившие и воспитавшие 10 и более детей.

Помимо этого, Путин объявил 2024 год «годом семьи» в РФ, параллельно Кремль раскручивает кампанию за ограничение абортов. Также частью стратегии лидера россиян по увеличению демографического потенциала страны-агрессора является аннексия территорий Украины и похищение оттуда детей.

Напомним, в первый день декабря диктатор подписал указ об увеличении штата ВС РФ. В ISW объяснили, что означает документ.