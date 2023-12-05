Пресс-секретарь главы армянского парламента Цовинар Хачатрян заявила, что Симонян не будет участвовать в заседании стран-членов ОДКБ, которое состоится 19 декабря в Москве, информирует «НБН» со ссылкой на издание News Armenia.

Помимо главы парламента, на встречу не приедет и делегация Национального собрания Армении. По словам Хачатрян, Симонян отправил главе Государственной думы РФ Вячеславу Володину официальное письмо, в котором уведомил руководство страны-агрессора, что он не будет присутствовать на мероприятии.

Напомним, что предыдущий саммит ОДКБ состоялся 23 ноября в Минске. Тогда армянский премьер-министр Никол Пашинян проигнорировал саммит организации. Белорусский диктатор Александр Лукашенко возмутился отказом политика приехать на встречу, заявив, что Ереван делает демарши без причин.