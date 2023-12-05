В интервью финскому изданию Iltalehti руководитель оборонного ведомства рассказал, что завершились переговоры относительно наращивания выпуска снарядов для помощи армии Украины, информирует «НБН».

По его словам, решение будет принято в ближайшее время, вероятно, решится к 25 декабря. Хаккянен отметил, что цель Хельсинки – поддержать Киев больше, чем сейчас и уже объявлен план по значительному увеличению выпуска боеприпасов на десятки миллионов евро.

Напомним, что финское руководство оказывает нашей стране оборонную и гуманитарную поддержку после полномасштабного вторжения российских оккупационных сил. Недавно Хельсинки одобрили выделение уже двадцатого пакета военной помощи Украине.

Ранее о проблеме снабжения боеприпасами ВСУ высказался экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Генерал-лейтенант в отставке заявил, что Украина должна сделать все, чтобы увеличить собственное производство снарядов.