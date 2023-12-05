В понедельник, 4 декабря, российский лидер начал выдвигать претензии Латвии. По мнению Путина, Рига якобы проводит русофобскую политику. Глава Кремля заявил, что в стране было 40% русскоязычных и «сейчас не мало».

Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал «Вы слушали маяк», информирует «НБН».

Военный преступник отметил, что если латвийские власти будут проводить такую политику в отношении русскоязычного населения, которое «работало и создавало какие-то блага» для их государства, «по-свински» обращаться с ним, то Рига столкнется с «таким свинством» внутри страны.

Напомним, на прошлой неделе кремлевский диктатор в очередной раз попытался оправдать вторжение российских войск в Украину. Путин снова начал рассказывать о «безграничном русском мире», который, по его убеждению, якобы распространяется на Восточную Европу, Кавказ и Среднюю Азию. В ISW объяснили высказывания президента-агрессора.