Во время брифинга в Берлине да Силва посоветовал президенту-агрессору «оценить последствия» своего визита в Рио-де-Жанейро, ведь он понимает, что может произойти, информирует «НБН» со ссылкой на Terra.

Бразильское руководство ратифицировало Римский статут МУС, при этом глава государства заявил, что арест кремлевского диктатора не входит в сферу его ответственности. Он добавил, что возможно Путина на территории его страны возьмут под стражу, а может и нет, ведь этот вопрос будет решать судебная власть.

Отметим, что прошлый саммит государств «Группы двадцати» проходил в Нью-Дели в Индии. На этой встрече лидер россиян не присутствовал.

Напомним, что недавно соратник Путина Сергей Лавров побывал на саммите ОБСЕ в Скопье. Ряд глав МИД проигнорировали выступление российского дипломата, не желая слушать его абсурдные заявления.

«Отличился» руководитель внешнеполитического ведомства РФ и после мероприятия. Министр оскорбил журналистку и заговорил о развале организации.