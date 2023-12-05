Telegram-канал «Мой Таганрог» сообщил, что около 10:30 по местному времени в городе раздался мощный взрыв, от которого сработала сигнализация в авто, дрожали окна и гремели двери в домах. В комментариях жители начали писать о «бавовне» в центре города, информирует «НБН».

Позже в Сети появились кадры «хлопка» в Таганроге. Видео со столбом густого черного дыма опубликовал Telegram-канал ASTRA. Российские паблики заявили, что по городу был нанесен ракетный удар.

В свою очередь губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области оккупанты задействовали системы противовоздушной обороны. Однако комплексы ПВО якобы применяются за пределами региона в соответствии с задачами так называемой «СВО».

Чиновник призвал соотечественников сохранять спокойствие, однако ложь властей возмутила жителей Таганрога.

Ранее россияне заявили о ночном ударе беспилотников по Крымскому полуострову. СМИ сообщили, какой объект на территории Феодосии атаковали БПЛА.