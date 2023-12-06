В среду, 6 декабря, спикер кремлевского диктатора Владимира Путина в очередной раз обвинил украинское руководство и Запад в нежелании договариваться с Москвой для завершения войны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «Известия».

Пресс-секретарь российского лидера пожаловался на то, что Киев и его западные союзники не стремятся к диалогу с властями страны-агрессора. По словам представителя АП РФ, переговорный процесс с Москвой – якобы «единственная альтернатива» боевым действиям.

Песков снова подчеркнул, что для руководства государства-террориста самое главное – достичь заявленных целей и якобы сделать это преимущественно политическими и дипломатическими средствами.

Чиновник добавил, что так как власти Украины и Запад «отвергают» эти методы, Россия продолжает так называемую «спецоперацию».

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский рассказал, давят ли западные партнеры на Киев относительно переговоров с Кремлем.