О том, что непальская полиция на днях смогла задержать 10 человек, бравших с безработных молодых людей колоссальные суммы средств за оформление туристических виз, но затем отправлявших своих «клиентов», на абсолютно незаконных основаниях, в ряды «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

По словам главы районной полиции столицы Непала Бхупендра Хатри, данных лиц уже поместили под стражу, задержав лишь благодаря «наводкам», поступившим на протяжении последних дней.

Как стало известно, злоумышленники требовали с каждого человека до 9 000 долларов США, однако отправляли «желающих» в Россию по «гостевым/туристическим визам», в основном, через территорию Объединенных Арабских Эмиратов, с последующей вербовкой в путинскую армию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава парламента Армении Ален Симонян не поедет в столицу РФ на заседание государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.