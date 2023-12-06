В интервью телеканалу ZDF руководитель Министерства обороны ФРГ заявил, что Украине не передадут обещанный странами Евросоюза миллион снарядов. Чиновник констатировал, что ЕС вряд ли сможет достичь этой цели до весны следующего года, информирует «НБН».

Глава оборонного ведомства считает, что «эта цифра» породила ожидания, которые так и не оправдались, объяснив, что оборонной промышленности, которая перешла из мирного времени, не так легко произвести миллион боеприпасов.

В то же время Писториус заверил, что ситуация со снарядами для ВСУ все же улучшится, ведь только Берлин передаст Киеву почти 200 тысяч боеприпасов. При этом министр добавил, что на этот процесс нужно время.

Отметим, что решить проблему с обеспечением украинских войск снарядами хочет помочь и Финляндия. В Хельсинки заявили, что намерены увеличить производство боеприпасов.